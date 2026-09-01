Татары в Анталье отметили День Республики концертом на двух языках

В турецком городе Анталье 30 августа состоялось торжественное празднование Дня Республики Татарстан. На мероприятии собрались татары, проживающие в Анталье и других городах Турции, а также гости из Казани и Набережных Челнов. Участниками стали представители казахской, уйгурской, киргизской и туркменской диаспор. 30 августа в Турции также отмечается День Победы, сообщается на официальном портале Всемирного конгресса татар.

В ходе торжественной части прозвучали гимны Татарстана и Турции. Для гостей провели викторины на знание истории и символики республики, победители получили подарки. Перед гостями выступил певец и мультиинструменталист Марат Валиуллин, исполнивший песни на татарском языке под гитару и гармонь.

Особый интерес вызвал детский конкурс рисунков с символикой Татарстана и национальными орнаментами. Завершилось мероприятие чаепитием и общим исполнением песни «Туган тел».

Главный организатор, председатель Ассоциации культуры Татарстана в Анталье Гульназ Зиангирова отметила, что каждое национальное мероприятие становится для земляков местом встречи и погружения в атмосферу родного края.

«Здесь мы хотя бы ненадолго погружаемся в атмосферу родного края. Этому способствуют оформление пространства в национальном стиле, татарская атрибутика, предметы традиционного быта, а также рассказы об истории и культуре нашего народа, исполнение национальной музыки. Такие встречи имеют огромное значение не только для татар, живущих в Турции, но и для представителей других диаспор. Они способствуют культурному обмену, взаимопониманию и укреплению дружбы между народами», – сказала Зиангирова.