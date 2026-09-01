Gazan исполнил песню-мем «67» на школьной линейке

Блогер и певец Gazan выступил на торжественной линейке в школе №45 Приморского района Санкт-Петербурга в День знаний. Музыкант исполнил трек, созданный по мотивам популярного среди детей интернет-мема «67» («сикс-сэвен»), сообщает «КП – Петербург».

Мем «67», который сопровождается характерными движениями рук вверх и вниз, стал одним из вирусных трендов среди школьников перед началом учебного года. Определенного смысла в нем нет, однако он приобрел большую популярность среди детей. По мотивам тренда Gazan выпустил песню.

За день до 1 сентября исполнитель обратился к подписчикам в социальных сетях и предложил выбрать школу, на линейку которой ему приехать. В ответ он получил сотни комментариев от школьников с приглашениями выступить именно у них. В итоге музыкант выбрал школу №45 в Приморском районе Петербурга.

Появление Gazan вызвало бурную реакцию учеников. Во время импровизированного концерта первоклассники и старшие школьники снимали выступление артиста на телефоны. Родители при этом реагировали на происходящее более сдержанно.

После выступления Gazan поздравил учеников и педагогов с началом учебного года. Первоклассникам он пожелал, чтобы предстоящие 11 школьных лет прошли легко и оставили хорошие впечатления, выпускникам – успешно сдать экзамены, а учителям – исполнения желаний.

Музыканту также доверили дать первый звонок. Вместе с первоклассницей Gazan позвонил в школьный колокольчик, официально открыв День знаний в школе №45.