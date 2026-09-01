Bloomberg подсчитал, как изменились состояния богатейших россиян в 2026 году

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года сократилось на $19,77 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index – «Индекса миллиардеров» Bloomberg, который рассчитывается в том числе с учетом стоимости акций компаний, передает ТАСС.

Наибольшие потери среди российских участников рейтинга понес Михаил Прохоров. С начала года его состояние уменьшилось на $6,45 млрд и теперь оценивается в $10,1 млрд.

Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,73 млрд, до $22,7 млрд. Акционер крупнейшего в России производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов потерял $2,92 млрд, его капитал оценивается в $16,3 млрд. Состояние сооснователя Телеграм Павла Дурова, внесенного Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, уменьшилось на $2,56 млрд, до $11,8 млрд.

При этом некоторые российские миллиардеры с начала года увеличили свое состояние. Наибольший прирост Bloomberg зафиксировал у основателя «Северстали» Алексея Мордашова. Его капитал вырос на $1,43 млрд и достиг $27,7 млрд.

Состояние Геннадия Тимченко увеличилось на $853 млн, до $15,1 млрд. Капитал главы «Новатэка» Леонида Михельсона вырос на $460 млн, до $24,1 млрд. Дмитрий Рыболовлев стал богаче на $319 млн – его состояние достигло $10,1 млрд. Состояние основателя УГМК Искандера Махмудова увеличилось на $198 млн, до $8,07 млрд.

Bloomberg публикует Billionaires Index с марта 2012 года. Рейтинг содержит данные о состоянии 500 богатейших людей мира и рассчитывается, в частности, на основе стоимости принадлежащих им активов и акций компаний.