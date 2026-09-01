Путин на встрече с Пезешкианом выразил восхищение мужеством иранского народа

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке выразил восхищение мужеством и стойкостью иранского народа, которые тот проявляет в борьбе за национальные интересы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Прошу передать привет и слова искренней поддержки Верховному руководителю исламской республики Моджтабе Хосейни Хаменеи», – заявил российский лидер.

По словам Путина, Россия приветствовала заключение ирано-американского меморандума о прекращении огня. «<...> но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким», – констатировал Президент РФ и заверил, что Москва пытается «в этот тяжелый период» оказывать Тегерану «нужную помощь». «<...> мы с вами говорили на этот счет, нужные товары вам поставляем», – уточнил он.

Пезешкиан в свою очередь поблагодарил российскую сторону за поддержку ИРИ в ООН, а также в других международных организациях. «Наши отношения – стратегические, это не „нормальное“ какое-то взаимоотношение, между нашими странами, это на уровне стратегических отношений», – подчеркнул он.

По мнению Президента Ирана, связь между двумя странами помогает противостоять односторонней политике Соединенных Штатов и вводимым ими санкциям. «У них нет права, в любое время, когда захотят, навязывают санкции и нарушают международное право, и потом проявляют агрессию. У них не существует никаких законодательных прав для таких мер», – подчеркнул он и выразил уверенность в победе над США.