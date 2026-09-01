Российские банки расширяют линейку финансовых продуктов для детей

Фото от Банка ВТБ (ПАО)

Российские банки расширяют линейку финансовых сервисов для юных клиентов. Например, ВТБ запустил отдельный онлайн-банк для детей от 6 до 14 лет, где ребёнок может осваивать основы финансовой грамотности. Об этом на ВЭФ 2026 сообщил заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Детский банк рассчитан на три возрастные группы – 6–8, 9–12 и 13–14 лет, – и с переходом из одной группы в другую ребёнку открывается больше финансовых инструментов и прав. В основе продукта – принцип «банк растёт вместе с ребёнком»: интерфейс, доступные сценарии и уровень самостоятельности меняются по мере того, как меняются возраст, интересы и навыки пользователя.

«Деньги любят ответственный подход с ранних лет, и детский банк – удобный способ на практике познакомиться со всеми нюансами трат и накоплений, – пояснил Георгий Горшков. – Мы решили, что сервис должен расти вместе с ребёнком, поэтому доступы предоставляются в зависимости от его возраста: чем старше становится ребёнок, тем больше возможностей управлять своими финансами он получает – под контролем родителей. Такой подход должен помочь детям разобраться, как обращаться с деньгами, чтобы во взрослой жизни уверенно планировать бюджет, достигать целей и чувствовать себя финансово защищёнными».

Запуск детского банка ВТБ вписывается в общий тренд последних лет: продукты для юной аудитории с элементами обучения финансовой грамотности и родительским контролем сегодня предлагает большинство крупных российских банков, включая, например, Т-Банк и Альфа-Банк. Актуально и для клиентов, которые ранее были в Почта банке. Для банков это способ не только научить детей грамотно обращаться с деньгами, но и сформировать лояльность у будущих клиентов задолго до того, как они начнут пользоваться взрослыми продуктами – открывать вклады, оформлять карты и кредиты.

Отличие детского банка в том, что сервис изначально выстроен как единый растущий продукт с тремя возрастными ступенями, а не как отдельная карта с фиксированным набором функций. Такой подход отражает более широкую тенденцию на рынке – банки постепенно переходят от простых детских дебетовых карт к полноценным цифровым экосистемам, которые сопровождают ребёнка на разных этапах взросления.