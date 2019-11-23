Легковушка вылетела в кювет после ДТП с внедорожником в РТ, два человека в больнице

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Легковушка «Фольксваген» вылетела с дороги в кювет после столкновения с внедорожником в РТ, два человека в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

Сегодня около полудня в Альметьевском районе республики дорогу не поделили «Ниссан Террано» и «Фольксваген Поло». Удар был такой силы, что легковушку развернуло и выбросило с дороги в кювет. Оба автомобиля получили серьезные повреждения кузова и теперь их владельцев ждет дорогостоящий ремонт.

«В результате аварии пострадали как минимум два человека. Медики скорой помощи увезли в больницу пассажирку "Фольксвагена" и водителя "Ниссана"», – уточнили свидетели происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.