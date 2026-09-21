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Происшествия 21 сентября 2026 09:01

Часто курил на веранде: татарстанец погиб на пожаре в своем доме

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Часто курил на веранде: татарстанец погиб на пожаре в своем доме

66-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Арске. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, пожар произошел в частном одноэтажном доме на улице Зайнуллина: горел дом с пристроенными гаражом и баней.

Во время тушения огня пожарные нашли тело мужчины. Открытое горение на площади 142 кв. м было локализовано и ликвидировано.

Дознаватели Госпожнадзора предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг пожара находился на веранде, где часто курил погибший, выяснили специалисты.

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