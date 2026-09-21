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На главную ТИ-Спорт 21 сентября 2026 09:18

Казань стала площадкой для Всероссийского семинара по кендо

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Казань стала площадкой для Всероссийского семинара по кендо
Фото: Всероссийская федерация кендо

В Казани на площадке Центра гребных видов спорта прошел двухдневный Всероссийский учебно-методический семинар по кендо под руководством известных японских мастеров. В мероприятии приняли участие спортсмены из 15 регионов России. Занятия проводили Мицуру Есияма-сенсей, кеси 7 дан, Хидэси Уэда-сенсей, кеси 7 дан, и Кунио Окада-сенсей, 6 дан.

В программу семинара вошли практические и учебно-методические занятия, совместные тренировки японских мастеров с российскими кендоистами различного уровня подготовки.

Особое внимание было уделено традиционной японской методике преподавания кендо, совершенствованию техники спортсменов и передаче опыта российским тренерам и инструкторам.

Фото: Всероссийская федерация кендо

«Для нас особенно важно, что такие встречи позволяют российским кендоистам напрямую работать с ведущими японскими наставниками. Но это не только спортивный обмен. Кендо на протяжении многих лет объединяет людей наших стран, и сегодня мы продолжаем сохранять и развивать эти связи», – отметил президент Всероссийской федерации кендо, представитель ФСО «Динамо» РТ Владислав Толкишевский.

Проведение семинара стало продолжением многолетнего сотрудничества российских и японских представителей кендо. Японские сенсеи на протяжении многих лет поддерживают развитие российского кендо и участвуют в подготовке спортсменов и тренеров.

Видео: Всероссийская федерация кендо

#кендо
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