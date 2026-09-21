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Общество 21 сентября 2026 09:24

Врачи РКИБ Татарстана спасли ребенка с тяжелой формой коклюша

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Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана спасли двухмесячного ребенка с тяжелой формой коклюша. Об этом в своем канале в МАКС сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

Ребенок поступил в приемное отделение больницы с признаками ОРВИ. У него была выявлена правосторонняя пневмония. Спустя несколько дней состояние резко ухудшилось: кашель усилился, появилась выраженная одышка, потребовалась кислородная поддержка.

Повторные исследования выявили уже двустороннюю пневмонию, в общем анализе крови – жизнеугрожающее повышение лейкоцитов, обнаружен возбудитель коклюша.

Ребенок был экстренно переведен в отделение детской реанимации. Бригада анестезиологов-реаниматологов и инфекционистов усилила кислородную поддержку до предельных значений, работа сердца поддерживалась кардиотоническими препаратами. Несколько раз малыш был на грани перевода на аппарат ИВЛ.

Постепенно состояние маленького пациента стало улучшаться. Сегодня ребенок уже выписан из клиники.

«Напоминаем, что вакцинация от коклюша входит в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация – самый надежный способ защиты от тяжелых инфекционных заболеваний», – отметил министр.

#инфекционная больница #минздрав рт #вакцинация
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