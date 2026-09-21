Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с результатом 99,85%
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров набирает 99,85% голосов на выборах руководителя региона после обработки 99,63% протоколов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло Центральной избирательной комиссии России.
Кадыров выдвинут на выборы партией «Единая Россия».
Кандидат от «Справедливой России» и председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов получает 0,05% голосов. Депутат парламента Чеченской Республики, кандидат от КПРФ Халид Накаев набирает 0,05%.