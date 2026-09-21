«Я стану капитаном»: фильм о мальчике, мечтающем об океане, выйдет 1 октября

Фото: пресс-служба фильма

Семейный приключенческий фильм «Я стану капитаном» режиссера Дарьи Беднарской выйдет в российский прокат 1 октября. Съемки картины прошли во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, а сам фильм стал первым полнометражным художественным фильмом для детей, съемки которого прошли на Дальнем Востоке и в ВДЦ «Океан».

Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Всероссийского детского центра «Океан».

В центре сюжета – Ваня Голованов из сибирской деревни. Мальчик мечтает об океане и хочет найти своего отца – капитана дальнего плавания, которого никогда не видел. Вместе с лучшим другом Федей он получает возможность попасть во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Чтобы этот шанс стал реальностью, друзьям предстоит совершить настоящий подвиг.

Фильм рассказывает о семье, дружбе, героизме, взрослении и поиске собственного пути вопреки жизненным обстоятельствам.

Все события картины разворачиваются в ВДЦ «Океан». Съемки проходили там же летом 2025 года. На этот период сформировали специальный киноотряд из детей, которые прошли кастинг.

Юные актеры жили в лагере вместе с другими ребятами, приехавшими в «Океан» по путевкам, участвовали в жизни центра и съемочном процессе. Благодаря этому создателям удалось сохранить в фильме естественную атмосферу детского лагеря и показать повседневную жизнь его участников.

Картина уже получила приз зрительских симпатий на VI Международном фестивале «Правильного кино», который прошел в апреле 2026 года в Музее Победы в Москве при поддержке Министерства культуры РФ.

Фильм также подан на участие в федеральной программе «Пушкинская карта».