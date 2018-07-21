Энтузиасты нашли место падения советской станции «Марс-6»

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Российские энтузиасты с помощью снимков с американского спутника Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) нашли вероятное место гибели советской межпланетной станции «Марс-6», сообщает РИА Новости со ссылкой на инициатора поисков, популяризатора космонавтики Виталия Егорова и автора открытия Антона Громова.
Группа активистов просмотрела спутниковые снимки высокого разрешения предполагаемой зоны падения и обнаружила кратер, который мог остаться после падения «Марса-6» в 1973 году. Этот кратер расположен в низменной части Эритрейского моря в южном полушарии Красной планеты.
Для уточнения данных исследователи использовали численное моделирование физических процессов и провели «виртуальный краш-тест» «Марс-6». В результате выяснилось, что полученные значения совпали с видимыми данными. Следовательно, обнаруженный кратер мог остаться именно после удара аппарата «Марс-6», рассказал Егоров.
Авторы планируют продолжить исследование и проверить точность расчетов с помощью высокоточной спутниковой фотосъемки. Для этого они намерены подождать новых снимков с MRO, которые выложит NASA после того, как на Марсе закончится глобальная пылевая буря.
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