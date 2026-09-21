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Политика 21 сентября 2026 09:46

Экс-министр экономики Татарстана Здунов переизбран главой Мордовии

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Экс-министр экономики Татарстана Здунов переизбран главой Мордовии
Фото: kremlin.ru

Действующий глава Мордовии Артём Здунов переизбран на новый срок. После обработки 91,24% протоколов он набирает 78,45% голосов. Здунов выдвигался на выборы от «Единой России».

Его соперниками были депутат горсовета Саранска от КПРФ Александр Александров, набравший 7,56%, депутат Госсобрания Мордовии от ЛДПР Евгений Тюрин с результатом 7,39%, кандидат от «Справедливой России» Тимур Гераськин и завкафедрой экологии и природопользования Мордовского университета от партии «Зеленые» Дмитрий Массеров.

Здунов родился в Казани. До 2018 года он работал в Татарстане, в том числе занимал должности заместителя министра экономики республики и министра экономики Татарстана. В 2018 году перешел на работу в Дагестан.

В ноябре 2020 года Президент России Владимир Путин назначил Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии. На выборах в сентябре 2021 года он набрал 78,26% голосов при явке 64,8%.

#Артем Здунов #Мордовия #выборы
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