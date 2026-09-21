Национальный музей РТ начинает прием групп «Императорского маршрута»

Национальный музей Республики Татарстан с 21 сентября 2026 года начинает прием групп участников культурно-просветительской программы «Императорский маршрут» на иммерсивные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Императорский маршрут» – национальный туристический проект, реализуемый Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» совместно с Министерством культуры РФ, Министерством экономического развития РФ и 33 субъектами Российской Федерации. Его цель – возрождение историко-культурной и духовной составляющей России эпохи династии Романовых.

Татарстан участвует в проекте с 2019 года. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Осенью 2026 года по маршруту в Казани проедут 480 участников из 10 регионов страны – Алтайского края, Москвы, Московской области, Нижегородской области, Омской области, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга, Саратовской, Свердловской и Тверской областей. Участники – дети от 10 до 18 лет, проявившие себя в учебе и занятиях искусством.

Маршрут рассчитан на два дня. Первый день – «Свияжск – Казань»: рассказ о создании Свияжска при Иване Грозном и его роли в присоединении Казанского ханства, после чего группа возвращается в Казань и посещает Храм-памятник павшим воинам и собор Казанской иконы Божией Матери.

Второй день проходит в Казани и включает обзорную экскурсию по городу, Старо-Татарскую слободу, Казанский Кремль, Петропавловский собор, Национальный музей Республики Татарстан и Университетский городок Императорского Казанского университета.

В экспозиции Национального музея гостям представят комплекс предметов, связанных с историей Императорского дома Романовых: «Ефремово» Евангелие, использовавшееся при венчании на престол Михаила Романова, карету Екатерины II, подаренную ею Казанскому архиепископу после визита в город в 1767 году, серебряное блюдо императрицы Анны Иоанновны – дар Казанскому архиепископу Иллариону, а также памятные медали, живописные и литографические изображения и документальные материалы разных эпох.