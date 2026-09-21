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Происшествия 21 сентября 2026 10:09

ФСБ поймала террориста, который пытался взорвать авто у избирательного участка

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ФСБ задержала мужчину, пытавшегося устроить теракт возле избирательного участка в Донецке, при массовом скоплении людей в день голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Правоохранители установили, что местный житель через Интернет установил контакт с представителями СБУ. По заданию кураторов он достал из заранее подготовленного тайника 20 кг взрывчатых веществ. С помощью беспилотника он получил от СБУ самодельное взрывное устройство, содержащее 2 кг пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва. Далее злоумыленник установил взрывчатку на личный автомобиль, который собирался припарковать вблизи избирательного участка, когда там будет много людей. Однако силовики пресекли действия преступника.

#подготовка теракта #теракт #фсб россии
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