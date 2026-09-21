В Афганистане планируют запустить онлайн-проект по татарскому языку

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

Российский деловой центр в Афганистане совместно с российскими и афганскими лингвистами планирует запустить онлайн‑проект по изучению современного татарского языка для афганских татар с пояснениями на афганском языке – дари, учитывая специфику и диалект языка местных племен.

Как объяснили инициативу в Российском деловом центре Афганистана, сейчас большинство афганских татар хотят изучить современный татарский язык. Он им необходим для общения с мировым татарским сообществом.

«Чтобы помочь афганским татарам в изучении татарского языка, Российский деловой центр в Афганистане планирует запустить лингвистический онлайн‑проект, который послужит основой для создания в дальнейшем самоучителя и разговорника татарского языка с переводом на дари – один из основных языков, на котором общается татарская диаспора Афганистана. Проект решили называть «زبان تاتار – Язык татар». Здесь будут последовательно разбирать и переводить на татарский фразы и слова местного диалекта», – поделился руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Также он отметил, что татарам Афганистана удалось сохранить свою национальную идентичность в огромном сплетении народностей и племен Афганистана: сохранить религию, обычаи, традиции и старотатарский язык.

«За десять лет работы по изучению истории татар Афганистана нами накоплено более тысячи часов уникальных аудио‑ и видеоматериалов с беседами, фразами, традициями. Кроме этого, общаясь со старейшинами разных провинций компактного проживания татар, мы собрали и передали на хранение в Академию наук Афганистана старинные рукописи татарских богословов, поэтов, писателей и целителей», – отметил Рустам Хабибуллин.

По словам организаторов, если проект заработает в полную силу, будет рассматриваться возможность отправлять самых способных участников на стажировку в Татарстан. Российский деловой центр в Афганистане очень рассчитывает на помощь в этом вопросе Правительства и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Кроме того, проект будет работать как элемент мягкой силы и обозначения присутствия в регионе России. Бизнес-проекты в Афганистане сейчас есть у многих стран. Лингвистический будет единственным, и он, несомненно, создаст хорошие условия для работы и российского бизнеса в Исламского эмирате.