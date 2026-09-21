Молодые специалисты в Казани рассказали о сложностях при поиске первой работы

Молодые специалисты, окончившие вузы Казани в 2023–2025 годах, оценили сложность поиска работы в среднем на 7,3 балла из 10. Такой опрос провел сервис SuperJob «Старт карьеры».

Ситуация на рынке труда изменилась: за год число вакансий сократилось на 18%, а количество резюме выросло на 32%. После двух лет острого дефицита кадров работодатели стали осторожнее подходить к найму, а рост зарплат замедлился. На этом фоне начинающим специалистам стало сложнее искать работу.

Выпускники 2025 года оценили сложность трудоустройства в среднем в 7,9 балла из 10. У выпускников 2024 года показатель составил 7,2 балла, а у окончивших вузы в 2023 году – 6,9 балла. Таким образом, с появлением опыта молодые специалисты чувствуют себя увереннее при поиске работы.

Главным препятствием для трудоустройства 66% опрошенных казанцев назвали отсутствие опыта работы. Еще 20% выпускников остались недовольны стартовыми зарплатами, а 19% столкнулись с отсутствием или небольшим количеством вакансий, которые соответствуют их требованиям. Высокую конкуренцию на рынке труда отметили 7% респондентов.

По 3% опрошенных назвали препятствием гендерные стереотипы и отсутствие практических навыков или знаний профильного программного обеспечения.

Среди других проблем начинающие специалисты называли тестовые задания при приеме на работу, отсутствие системы обучения и наставничества, ограниченные возможности карьерного роста, разочарование в выбранной специальности, неудобный график и переработки.

Также участники опроса говорили об удаленности работы от дома, невозможности совмещать ее с дальнейшим обучением и недостатке знаний о том, как вести себя на рынке труда, составлять резюме и проходить собеседования.

При этом 10% опрошенных заявили, что не столкнулись с трудностями при поиске работы.