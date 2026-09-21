Кадыров установил рекорд на выборах глав регионов, набрав 99,85% голосов

Рамзан Кадыров набрал 99,85% голосов на выборах главы Чечни после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Это его максимальный результат на выборах руководителя республики.

На выборах Кадырову противостояли два кандидата. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов, выдвинутый партией «Справедливая Россия», и депутат парламента республики Халид Накаев от КПРФ получили по 0,05% голосов.

Кадыров баллотировался от «Единой России». На выборах главы Чечни в 2021 году он получил 99,7% голосов, а в 2016 году – 94,8%. Таким образом, результат 2026 года оказался выше обоих предыдущих показателей.