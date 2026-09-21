Деревня в Англии захотела стать штатом США из-за планов разместить мигрантов

Приходской совет деревни Пиддингтон в английском графстве Оксфордшир намерен официально обратиться к США с просьбой принять населенный пункт в состав страны, если британские власти не откажутся от планов разместить просителей убежища на военной базе по соседству. Об этом председатель совета Тим Макнэлли сообщил Newsweek, передает RTVI.

По словам Макнэлли, жители деревни рассчитывают получить поддержку США для присоединения к стране в качестве ее 51-го штата. Он сообщил, что письмо Президенту США Дональду Трампу уже подготовлено, а досье с аргументами в пользу этой идеи направили в американское посольство.

Макнэлли также заявил, что, по имеющейся у него информации, с Трампом уже обсуждали возможность присоединения деревни к США. При этом его коллега по приходскому совету Майкл Никсон уточнил, что прямых переговоров с американским правительством пока не было.

По словам Никсона, жители Пиддингтона уже получили значительную поддержку от американцев. Он рассказал, что ему лично писали люди из разных частей США и сообщали о готовности принять деревню.

Член совета Джо Маршалл сравнил ситуацию с историей самих США. По его мнению, американцы уже сталкивались с подобными обстоятельствами во время борьбы за независимость и гражданской войны, а происходящее в Пиддингтоне может быть только началом более масштабного противостояния.

Он также провел параллель с лозунгом американской революции о налогообложении без представительства, отметив, что жители деревни платят налоги, но не имеют представительства.

Маршалл назвал Трампа человеком с моральными принципами и отметил его готовность требовать объяснений от британского правительства, если американскому президенту не нравится его политика.

Трамп неоднократно говорил о возможном расширении территории США. Среди территорий, которые он упоминал в этом контексте, были Канада, Гренландия и Панамский канал.