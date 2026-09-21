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Общество 21 сентября 2026 10:51

Новый терминал аэропорта Казани готовят к вводу в эксплуатацию

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Новый терминал аэропорта Казани готовят к вводу в эксплуатацию
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Строительство нового терминала международного аэропорта Казани завершено. В ближайшее время объект планируют ввести в эксплуатацию. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Завершено строительство нового терминала казанского аэропорта. На прошлой неделе посетил, прошли, посмотрели. В ближайшее время с участием нашего Раиса Рустама Минниханова будет дан старт в эксплуатацию», – сказал Метшин.

При этом, по словам мэра, работа по развитию аэропортового комплекса продолжается по всем направлениям.

Стоимость строительства нового терминала ранее оценивалась в 20 млрд рублей. На первом этаже здания предусмотрены входная группа, стойки регистрации и зона обработки багажа.

После запуска нового корпуса терминал 1А планируется перепрофилировать для обслуживания международных рейсов и реконструировать. Также предполагается реконструкция существующего здания аэропорта.

Ранее второй этап реконструкции казанского аэропорта был включен в схему территориального планирования России.

#международный аэропорт казань
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