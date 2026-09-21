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Общество 21 сентября 2026 09:34

Предъявить полис ОМС можно через МАКС

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Россияне могут предъявить полис ОМС через национальный мессенджер МАКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Согласно данным, представленным министром на ежегодной публичной лекции «Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях (НИЗ)», жители РФ могут предъявить следующие документы: цифровой ID, полис ОМС, паспорт. Также там доступна запись на прием к врачу и их управление (перенос, подтверждение), телемедицинские консультации.

Кроме того, на портале госуслуг россиянам доступны запись на прием к врачу (в том числе профилактический медосмотр и диспансеризация определенных групп взрослого населения), вызов врача на дом, прикрепление к поликлинике, управление полисом ОМС, сведения об оказании медпомощи, заказ медсправок, медико-социальная экспертиза, выдача электронных документов, а также получение участником СВО направления на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

#полис омс #мессенджер Max #минздрав россии
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