Метшин: Предварительная явка на выборах в Казани составила 63,5%

Фото: презентация мэра Казани Ильсура Метшина

Предварительная явка избирателей на выборах в Казани составила 63,5%. Такие данные озвучил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

В столице Татарстана в дни голосования работали 465 избирательных участков. Метшин отметил, что городские службы обеспечивали их работу и безопасность, к этой работе были привлечены в том числе медики. В дни выборов общественный транспорт Казани бесплатно перевез более 600 тыс. человек.

Фото: презентация мэра Казани Ильсура Метшина

По предварительным данным, которые представил мэр, в Казани по партийным спискам «Единая Россия» набирает 64,8% голосов, КПРФ – 13%, «Новые люди» – 10%, ЛДПР – 7%, «Справедливая Россия» – 1%. Остальные партии получили менее 1%.

Метшин также привел предварительные результаты голосования по одномандатным округам. Илья Вольфсон набирает 69% голосов, Марат Нуриев – 59%, Руслан Юсупов – 53%.

Фото: презентация мэра Казани Ильсура Метшина

Глава города поблагодарил руководителей и сотрудников городских служб за организацию работы во время избирательной кампании и голосования.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября.