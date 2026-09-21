В Массачусетсе на берег выбросило 400-килограммовую луна-рыбу

На пляже в городе Уэлфлит в американском штате Массачусетс обнаружили огромную луна-рыбу весом около 400 кг. Об этом сообщает МК.

Мертвую рыбу 16 сентября заметил мужчина, который гулял по пляжу. Убедившись, что животное не подает признаков жизни, он вызвал специалистов «Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии». Эксперты взяли образцы тканей луна-рыбы, чтобы определить причину ее гибели в лаборатории.

Представитель организации сообщил, что спасти животное не удалось. По словам специалистов, луна-рыбы обитают на большой глубине и редко поднимаются к поверхности. Вероятнее всего, обнаруженная особь стала жертвой отлива: рыба могла оказаться на мелководье во время непродолжительного всплытия и не успела уйти обратно на глубину.

Луна-рыба считается самой тяжелой костной рыбой в мире. Ее вес может превышать 2 тыс. кг, а длина – достигать 3–4 м. Вид относится к уязвимым.