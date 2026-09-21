В Казани 68% горожан систематически занимаются физкультурой

В Казани 68% жителей систематически занимаются физической культурой. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

По его словам, привлечению горожан к регулярным тренировкам способствуют в том числе крупные массовые спортивные мероприятия. Сегодня в Казани для занятий физкультурой и спортом работают более 650 объектов.

Только в этом году в городе открылись шесть новых спортивных объектов, в том числе Центр кикбоксинга, Центр фигурного катания, Центр развития футбола и Центр регби. На прошлой неделе также начал работу Центр стрельбы из лука.

«Все это про город, который живет спортом и открывает дорогу к движению каждому – от самого маленького казанца до наших жизнелюбов», – отметил Гарипов.

Комментируя доклад, мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание, что спортивные объекты работают в разных районах города и рассчитаны на жителей разных возрастов. Кроме того, для тренировок казанцы все чаще выбирают парки и набережные.

«Спорт уверенно вышел на улицы и стал частью повседневной жизни», – сказал Метшин.

По словам мэра, к 2030 году доля жителей, регулярно занимающихся спортом, должна превысить 70%.

«Мы строим город, в котором заниматься спортом и комфортно, и модно», – подчеркнул градоначальник.

Он также отметил роль массовых спортивных мероприятий, на которые жители Казани выходят целыми семьями – с детьми, родителями и представителями старшего поколения.