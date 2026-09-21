В Казани пройдет конференция о Коране, рукописях и цифровых технологиях

XII Международная научно-богословская конференция «Коран в контексте мировой истории и цифровой эпохи: от рукописных традиций к печатным стандартам» пройдет в Казани 22–23 сентября. Мероприятие состоится в ГТК «Корстон», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Организатором выступает Центр исследований Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан. Конференцию проводят при участии Духовного управления мусульман Республики Татарстан в рамках плана мероприятий Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Рабочими языками конференции станут русский, татарский и арабский.

Ежегодно мероприятие собирает в Казани специалистов по Корану из стран исламского мира. В конференции участвуют корановеды, текстологи, каллиграфы и историки из России, Иордании, Бахрейна, Ирака, Йемена, Катара и Египта.

В этом году к ним присоединятся академические исламоведы, IT-разработчики и мусульманские религиозные деятели из Чеченской Республики, Дагестана, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Читы и других регионов.

22 сентября в рамках конференции пройдет презентация книги известного в арабском мире хафиза Корана шейха Маъмуна Шаабан Халила ар-Рави. Издание посвящено казанским публикациям Корана.

23 сентября ученые-корановеды расскажут об опыте издания Корана в разных странах исламского мира и использовании цифровых технологий для сохранения коранического наследия. Одной из центральных тем станет то, как текст Корана на протяжении 14 веков сохранял каноническую аутентичность, одновременно адаптируясь к технологическим изменениям.

Цифровизация ставит перед исследователями и издателями Корана новые задачи. За последние несколько десятилетий традиционные каллиграфические гарнитуры, в том числе казанский шрифт 1803 года, перевели в цифровой векторный формат, чтобы обеспечить их корректное отображение в разных операционных системах.

Одновременно в разных странах оцифровывают древние рукописи и создают международные открытые архивы изображений высокого разрешения. Такие материалы позволяют исследователям изучать древнейшие сохранившиеся рукописи.

Еще одним направлением становится использование искусственного интеллекта. В последние годы системы ИИ все чаще применяют для распознавания устной речи и быстрой проверки правильности произношения. Участники конференции намерены обсудить, какие задачи это создает для сохранения аутентичности коранического текста.