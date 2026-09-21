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Общество 21 сентября 2026 10:52

Брат Ильмиры Нагимовой погиб на СВО

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Брат Ильмиры Нагимовой погиб на СВО
Фото: © «Татар-информ»

Родной брат татарстанской певицы Ильмиры Нагимовой был признан мертвым спустя год после того, как пропал в зоне СВО. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

«Вчера состоялось судебное заседание. По словам моей матери… У меня сердце сжалось, когда я прочитала обстоятельства ее смерти. Мы с отцом оба плакали. Три дрона врезались в их машину… Год спустя, буквально вчера, его официально объявили умершим», – написала певица.

Нагимова также сообщила, что записала песню в память о младшем брате.

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