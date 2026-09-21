На Госуслугах запустили сервис для защиты от мошенников

На портале «Госуслуги» появился цифровой сервис «Защита от мошенников в сети». Его создали Минцифры России и Аналитический центр при Правительстве РФ в рамках федерального проекта «Государство для людей». Сервис предназначен для предотвращения мошенничества и помощи пользователям, которые уже столкнулись с попыткой обмана.

В сервисе доступны две ситуации: «Мошенники пытаются получить доступ к Госуслугам» и «Я хочу защититься от мошенников в сети».

Первая ситуация предназначена для тех, кто уже сообщил мошенникам пароль от учетной записи или код из СМС. В ней собрана подробная инструкция по восстановлению контроля над аккаунтом.

Вторая ситуация посвящена профилактике киберпреступлений. В ней рассказывается о способах установить запрет на действия с недвижимостью, оформление договоров мобильной связи, получение кредитов и займов, а также о защите учетной записи с помощью доверенного контакта и правилах безопасности при телефонных звонках.

Кроме того, пользователям предлагают ознакомиться с методами защиты от финансового мошенничества и пройти чек-лист по цифровой гигиене.

Самолимит позволяет добровольно ограничить определенные действия от своего имени. С его помощью можно запретить оформление кредитов и займов, в том числе мошенниками, ограничить возможность совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственника или запретить заключение договора мобильной связи от своего имени.

Дополнительной защитой учетной записи на «Госуслугах» может стать доверенный контакт. Им может быть родственник или друг пользователя. Если злоумышленник попытается восстановить доступ к учетной записи, на номер телефона доверенного контакта придет СМС для подтверждения восстановления пароля. Подтвердить запрос он сможет только после того, как убедится, что пользователя не вводят в заблуждение.

На странице сервиса также собраны инструменты для повышения кибербезопасности.

В каталоге обучающих курсов доступны материалы по цифровой грамотности – от правил резервного копирования данных до способов распознавания дипфейков.

Пользователям также доступна база мошеннических схем. Сейчас в ней содержится 86 способов обмана с кратким описанием каждого из них.

Проверить уровень своих знаний можно с помощью теста по цифровой грамотности. Он позволяет оценить осведомленность пользователя в этой сфере.

В разделе второй ситуации также есть ссылка на страницу «Кибербезопасность – это просто!». Там собрана информация о различных цифровых угрозах.

Отдельные блоки посвящены рекомендациям по киберграмотности для детей и пожилых людей, которых считают наиболее уязвимыми пользователями интернета.

Особое внимание уделено защите от фишинга, созданию надежных паролей, безопасности мобильных устройств и профилактике телефонного мошенничества.

На страницах обеих ситуаций размещена памятка с полезными ссылками. В ней можно найти интерактивную карту с адресами подразделений МВД России, возможность подать заявление, жалобу или предложение через официальный сайт ведомства, а также получить бесплатную консультацию и помощь юриста по вопросам защиты прав.

В разделе «Частые вопросы», в том числе в вопросе о возможности продажи мошенниками недвижимости, размещена ссылка на интерактивную карту с адресами многофункциональных центров.

Кроме того, пользователи могут проверить кредитную историю, сообщить о подозрительном звонке, посмотреть оформленные на них сим-карты и подать жалобу на вредоносный интернет-ресурс.

В разделе с ответами на часто задаваемые вопросы также рассказывается, как настроить контрольный вопрос, аннулировать кредит, который мошенники оформили через «Госуслуги», и кто такой дроп и как не стать участником преступной схемы.