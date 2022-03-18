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Ру Тат
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Сельское хозяйство
18 марта 2022  11:58
Надежда Гордеева

В Татарстане на посевную кампанию планируется направить более 30 млрд рублей

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В Татарстане на посевную кампанию планируется направить свыше 30 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

«На посевную кампанию будет направлено более 30 млрд рублей. Это примерные расчеты», – сказал спикер.

Садыков не назвал точные сроки начала посевной кампании, но подчеркнул, что «надо быть готовыми к тому, чтобы в любой момент выйти на поля».

«Со следующей недели наблюдается определенное потепление. Как оно будет проходить, пока сказать сложно, но сроки поджимают. Промерзлый слой был около 50 см, но сейчас он снижается, становится меньше», – отметил начальник отдела министерства.

Он напомнил, что ранняя осень в прошлом году была засушливая, но поздней осенью удалось пополнить среднегодовой запас продуктивной влаги в почве. «Уверен, что эта влага будет работать на урожай», – заключил он.

#посевная кампания
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