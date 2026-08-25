Львова-Белова предложила включить в систему «Семьям рады» городские пространства

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Парки, скверы и дворы с инфраструктурой для родителей и детей предложили включить в систему «Семьям рады». С такой инициативой выступила уполномоченный при Президенте России по правам ребенка, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова.

Предложение прозвучало на II форуме развития «Города будущего» во время сессии «Зеленые города будущего: технологии и комфорт». Омбудсмен считает, что при благоустройстве нужно оценивать не только внешний вид территории, но и то, насколько она отвечает повседневным потребностям родителей и детей.

«Важно, чтобы мама с коляской могла свободно гулять в парке, ребенку было где играть, людям с инвалидностью не приходилось преодолевать барьеры. Чтобы необходимые семье школа, поликлиника, кружки, подростковые пространства и другие объекты были доступны», – написала Львова-Белова в своих соцсетях.

Отдельно она перечислила решения, которые могут сделать дворы комфортнее. Среди них – ограничение движения автомобилей, камеры видеонаблюдения, игровые зоны и площадки для выгула собак.

При этом создавать новые территории, не спрашивая будущих пользователей, по мнению омбудсмена, неправильно. Она рассказала, что подростки хотят сами участвовать в разработке общественных пространств.

«Вы строите парк, но вы же для нас делаете, а мы не участвуем в оценке. Пригласите, мы расскажем, что нам было бы интересно», – передала Львова-Белова их слова.

Она также предложила переоборудовать заброшенные здания в безопасные места для творчества и общения. Такие решения, считает омбудсмен, позволят вернуть в городскую среду территории, которые сегодня остаются невостребованными.

Сертификат «Семьям рады» в этом случае может стать понятным знаком для родителей. Его присваивают после проверки Роскачеством, которая позволяет оценить объект по критериям безопасности, комфорта и сервиса для семейного отдыха.