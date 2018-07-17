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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Германия имеет право участвовать в проекте «Северный поток — 2», но с этим есть сложности, заявил Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
«Она [Канцлер Германии Ангела Меркель] выплачивает России миллиарды долларов. Но это их выбор — Германии. Это их выбор», — сказал Трамп.
Но это сложно — строить «Северный поток — 2», являясь членом НАТО, добавил он, отвечая на вопрос о том, как он относится к решению Германии строить «Северный поток — 2» с «Газпромом».
После встречи с Путиным Трамп заявил, что США будут конкурировать с проектом трубопровода «Северный поток — 2», поставляя сжиженный природный газ, сообщает РИА Новости.
По словам Путина, Москва готова сохранить транзит газа через Украину после ввода «Северного потока — 2» и продлить транзитный контракт, если будет урегулирован спор «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском суде.
Ранее Президент США заявил, что строительство «Северного потока — 2» — это трагедия.
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