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Татар-информ

17 июля 2018, 07:27

Политика

Трамп заявил, что Германия имеет право строить «Северный поток — 2»

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По словам Президента США, сложно строить «Северный поток — 2», являясь членом НАТО.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Германия имеет право участвовать в проекте «Северный поток — 2», но с этим есть сложности, заявил Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Она [Канцлер Германии Ангела Меркель] выплачивает России миллиарды долларов. Но это их выбор — Германии. Это их выбор», — сказал Трамп.

Но это сложно — строить «Северный поток — 2», являясь членом НАТО, добавил он, отвечая на вопрос о том, как он относится к решению Германии строить «Северный поток — 2» с «Газпромом».

После встречи с Путиным Трамп заявил, что США будут конкурировать с проектом трубопровода «Северный поток — 2», поставляя сжиженный природный газ, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, Москва готова сохранить транзит газа через Украину после ввода «Северного потока — 2» и продлить транзитный контракт, если будет урегулирован спор «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском суде.

Ранее Президент США заявил, что строительство «Северного потока — 2» — это трагедия.

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