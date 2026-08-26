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Общество 26 августа 2026 06:00

В Татарстане 26 августа ожидаются дожди, туман и до +23 градусов

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В Татарстане 26 августа ожидаются дожди, туман и до +23 градусов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​

В среду, 26 августа, в республике прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами ночью, в отдельных районах туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер юго-западный и западный, 6–11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составила +8..+13 градусов, днем воздух прогреется до +18..+23.

В Казани ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный, 6–11 м/с, порывы до 14 м/с. Днем в столице – +18..+20 градусов.

#погода в рт
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