Леонид Агутин на «Новой волне» посоветовал молодежи осваивать больше навыков

Певец и композитор Леонид Агутин рекомендовал молодежи осваивать побольше навыков. Об этом заслуженный артист России заявил журналистам на красной дорожке «Новой волны» в Казани.

«Учитесь, пока молодые. Когда будете взрослыми, заниматься, осваивать что-то новое, будет ужасно лень, будете работать, уставать, учиться будет некогда. Поэтому, пока молодые, хватайте все, что только можно, – пригодится», – сказал он.

Музыкант также признался, что хотел бы сняться в кино, но ему в этом не везет.

«В кино хочу сниматься все время, сколько я существую. Я – режиссер по профессии, но как-то пошел в другую сторону. У меня было два направления, я выбрал музыкальное. И как будто режиссура на меня обиделась из-за этого, совсем ничего не подбрасывает. Роли какие-то предлагают неинтересные», – подчеркнул он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Агутин добавил, что поскольку с окончания института прошло много времени, он будет чувствовать себя в этой сфере неуверенно.

«Если бы я совсем ничего не знал про актерскую работу, наверное, мне бы казалось, что все это просто, проблем нет. Мне надо быть в форме, а я в форме, но в другой профессии уже много лет», – заметил он.

По словам артиста, роли молодых героев он уже пропустил, но, возможно, предложат роли родителей.

«Хотя я уже скоро пропущу роль родителей, мне уже роль дедушки нужна будет», – пошутил он.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».