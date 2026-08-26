Валерий Леонтьев на концерте в Казани: Я буду помнить до следующей «Новой волны»

Народный артист России Валерий Леонтьев выступил на гала-концерте «Новой волне 2026» в Казани. Он исполнил свои легендарные хиты на сцене концертного зала New Wave Hall.

«Я теперь считаю свою жизнь от «волны» до «волны». Раньше было так – Новый год, 8 марта, день рождения, Международный день защиты детей, 1 сентября, 7 ноября. Как текла жизнь. Теперь она течет несколько иначе – «Новая волна», «Новая волна». Между ними ровно год», – сказал певец зрителям.

В прошлом году певец тоже выступил на гала-концерте «Новой волне» в Казани.

«Год назад я стоял перед вами на этой сцене, и если есть у артиста в жизни счастливые дни, то они выглядят именно так», – заявил Леонтьев.

Зрители подпевали артисту под песни «Один билет», «Ночной звонок», «Исповедь», «Девять хризантем», «Разноцветные ярмарки» и «Ты меня не забывай».

«Это было чудесно. Я буду помнить до следующей «волны», – подчеркнул певец, прощаясь с публикой.

В этом году на «Новой волне» Леонтьев выступал два вечера подряд. До гала-концерта он принял участие в юбилейном концерте одного из основателей конкурса, композитора Раймонда Паулса, которому в этом году исполнилось 90 лет.

Зрители принимали 77-летнего артиста бурными овациями и буквально завалили цветами.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа, а закрытие – сегодня.