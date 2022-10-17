Путин отметил госнаградой проректора КИУ им. Тимирясова Антонову

Проректор по инновационно-проектной деятельности Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Ирина Антонова за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.

Благодаря плодотворной научно-исследовательской и проектной деятельности ключевых структурных подразделений, которыми руководит Ирина Антонова, вуз готовит инженерные кадры, востребованные в различных отраслях экономики России.

За более чем 25 лет она подготовила свыше 1,5 тыс. специалистов и передовых инженерных кадров в области производственного менеджмента и управления качеством, а также специалистов и руководителей среднего и высшего звена для татарстанских и российских предприятий и организаций.

Ирина Антонова — автор более 150 научных публикаций, семи монографий, свыше 30 учебно-методических и лабораторных комплексов. Является действительным членом Российской академии естественных наук, экспертом РАН, членом редакционной коллегии ряда журналов.

По ее инициативе в КИУ имени Тимирясова создана инновационная экосистема в соответствии с моделью «Университет 4.0». Также она выступила инициатором открытия и развития Межотраслевого научно-исследовательского проектного института развития производственных систем, Института бизнес-образования и цифровых технологий, отделения промышленного менеджмента, кафедры «Цифровая экономика и управление качеством».

Благодаря ей в вузе были открыты новые направления подготовки бакалавров и магистрантов, среди которых — «Управление качеством», «Стратегический менеджмент», «Управление проектами», «Техносферная безопасность» и «Оптимизация бизнес-процессов».

Под ее руководством на базе ведущих промпредприятий и медучреждений Татарстана реализовано более 250 научно-исследовательских и образовательных проектов в сфере стратегического менеджмента и управления качеством, циркулярной экономики и экологического менеджмента.

Профессор впервые провела фундаментальные исследования и практические расчеты экономического эффекта от деятельности в сфере управления качеством, циркулярной экономики, оценки эффективности туристских и рекреационных кластеров РТ.

Она также внесла существенный вклад в создание научно обоснованной многоуровневой системы непрерывного образования по промышленному и стратегическому менеджменту и управлению качеством в Татарстане. Эта система объединила образовательные программы всех уровней образования — от средне-профессионального до аспирантуры, а также систему опережающего обучения с возможностью последующей сертификации персонала.

Ирина Антонова была многократно отмечена высокими наградами, в том числе нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», почетным званием «Заслуженный работник высшей школы РТ», Благодарностью Президента Татарстана за плодотворную работу и активное участие в мероприятиях по внедрению методики «Бережливое производство» и так далее.

Фотографии предоставлены пресс-службой Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.