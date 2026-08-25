news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 25 августа 2026 21:52

В Японии 1,8 тыс. человек передвинули 360-тонную башню замка на 2 метра

Читайте нас в
Телеграм

В японской префектуре Аомори 1,8 тыс. добровольцев с помощью традиционной техники хикия переместили главную башню замка Хиросаки весом 360 тонн на 2 метра, сообщила газета The Guardian.

Участники, разделенные на группы по 80 человек, тянули сооружение с помощью 30-метровых канатов, постепенно сдвигая его по рельсам на специальных роликовых опорах. Благодаря этому методу историческое здание не разбирали.

Перемещение потребовалось для завершения ремонта одной из стен замка, получившей повреждения. На участие в акции поступило более 8 тыс. заявок, организаторы отобрали 1,8 тыс. добровольцев.

#Япония
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Жительницу РТ развели на 9 млн, несмотря на предупреждение сотрудников банка

25 августа 2026
Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в Татарстане

Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в Татарстане

25 августа 2026
Новости партнеров