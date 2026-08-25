В Японии 1,8 тыс. человек передвинули 360-тонную башню замка на 2 метра

В японской префектуре Аомори 1,8 тыс. добровольцев с помощью традиционной техники хикия переместили главную башню замка Хиросаки весом 360 тонн на 2 метра, сообщила газета The Guardian.

Участники, разделенные на группы по 80 человек, тянули сооружение с помощью 30-метровых канатов, постепенно сдвигая его по рельсам на специальных роликовых опорах. Благодаря этому методу историческое здание не разбирали.

Перемещение потребовалось для завершения ремонта одной из стен замка, получившей повреждения. На участие в акции поступило более 8 тыс. заявок, организаторы отобрали 1,8 тыс. добровольцев.