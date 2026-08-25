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Происшествия 25 августа 2026 19:56

У водителя из Казани забрали авто за неуплаченный долг более 400 тыс. рублей

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У водителя из Казани забрали авто за неуплаченный долг более 400 тыс. рублей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, нарушителя поймали во время рейда, проведенного совместно с судебными приставами. Были проверены десятки автомобилей. Особое внимание инспекторов привлек водитель Kia – у него был долг 410 тыс. рублей. Погасить долг на месте мужчина не смог и машину переместили на штрафстоянку.

Во время рейда поймали еще двух водителей-неплательщиков, однако они смогли погасить долги на месте. Общая сумма задолженности у нарушителей составила 497,5 тыс. рублей, из них 130 тыс. – штрафы за нарушения ПДД.

#гаи #невыплата долгов
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