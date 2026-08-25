Татарстан вошел в рейтинг с самым высоким платежеспособным спросом на жилье

Татарстан оказался в числе российских регионов с наиболее привлекательными условиями для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). В исследовании Commonwealth Partnership республика вошла в категорию регионов «органического спроса» – самодостаточных рынков, где платежеспособный спрос в значительной степени покрывает потребность населения в жилье, а маржинальность проектов находится выше среднего уровня.

Согласно исследованию, для достижения обеспеченности жильем на уровне 38 кв. м на человека к 2036 году Татарстану потребуется дополнительно 24 млн кв. м жилья.

При этом покупательная способность жителей Татарстана к 2036 году, по оценке авторов исследования, позволит приобрести около 32 млн кв. м жилья. Это также выводит республику в число лидеров российского рынка.

Для регионов «органического спроса» авторы исследования предлагают делать акцент не столько на прямой финансовой поддержке девелоперов, сколько на снижении административных и инфраструктурных барьеров. Среди рекомендуемых инструментов – мастер-планирование, ускоренное техприсоединение к инженерным сетям, расширение земельных площадок под КРТ и использование механизма КРТ по инициативе правообладателя.

Напомним, за первые 6 месяцев 2026 года в Татарстане ввели 2,26 кв. м нового жилья.