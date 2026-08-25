Пелагея о народном пении: Приходилось убеждать людей, что это – не бабкины песни

Народные песни – это сила, энергия и тот самый фундамент, на котором может и должна стоять здоровая личность. Об этом заявила журналистам на красной дорожке конкурса «Новая волна» в Казани певица Пелагея.

«Сейчас такое время, когда мы все ищем опоры. И, слава Богу, что сейчас не стыдно слушать народные песни. Были времена, когда мне приходилось убеждать людей, что это – не бабкины песни, что это петь не стыдно, а наоборот», – сказала она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Пелагея отметила, что занимается народными песнями с самого детства, работает с аутентичным материалом.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».