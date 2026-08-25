«Ак Барс» подписал контракт с опытным нападающим Кевином Хэйсом

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании однолетнего контракта с 34-летним американским форвардом Кевином Хэйсом. Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

Последние два сезона Хэйс провёл в клубе Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз». В минувшей регулярке он сыграл 28 матчей, в которых набрал 8 очков (4 гола + 4 передачи). Всего за карьеру в НХЛ, охватывающую 12 сезонов, нападающий принял участие в 805 матчах регулярного чемпионата и 56 играх плей-офф, суммарно записав в актив 472 очка (193 шайбы + 279 результативных передач).

Помимо «Питтсбурга», Хэйс в разные годы выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Виннипег Джетс», «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает телеграм-канал «АренаБреда», зарплата хоккеиста составит 80 миллионов рублей за сезон.