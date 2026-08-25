Члены совета директоров «Казаньоргсинтеза» оценили экопроекты и инновации СИБУРа

«Казаньоргсинтез» завершит модернизацию очистных сооружений в первом квартале 2028 года. Их мощность вырастет с 24 тыс. до 28 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, в 2027 году на предприятии планируют запустить первую в России крупнотоннажную линию по выпуску хромовых катализаторов.

Ход реализации двух проектов оценили члены совета директоров «Казаньоргсинтеза», входящего в СИБУР. Они посетили участок нейтрализации, усреднения и очистки производственных сточных вод, а также строительную площадку будущей фабрики полиолефиновых катализаторов.

Реконструкция очистных сооружений стала одним из ключевых экологических проектов предприятия. Работы ведутся поэтапно, без остановки приема стоков. Сейчас строительно-монтажные работы завершены на первом из четырех усреднителей. На этом этапе была создана инфраструктура, которая в дальнейшем будет обслуживать весь узел.

В обновленной системе автоматизировано применение флокулянтов и коагулянтов. Это позволит ускорить выпадение осадка в секциях отстаивания. Для бесперебойной работы очистных даже при отключении электроснабжения установят дизель-генератор.

«Компания СИБУР уделяет очень серьезное внимание вопросам экологии. Мы видим это и в Казани, на площадке «Казаньоргсинтеза», и в Нижнекамске. Сегодня мы еще раз убедились, что все работы по модернизации очистных сооружений идут строго по графику. Часть мероприятий уже реализована, часть находится на стадии реализации. Этот проект повысит качество очистных сооружений, повысит эффективность работы предприятия, продолжая экологическую политику СИБУРа. Правительство республики Татарстан поддерживает эти мероприятия и продолжит оказывать содействие», – отметил заместитель премьер-министра – министр экономики Республики Татарстан, член Совета директоров «Казаньоргсинтеза» Мидхат Шагиахметов.

Также члены совета директоров побывали на площадке будущей фабрики полиолефиновых катализаторов. СИБУР создает в Казани крупнейшее в России и странах СНГ производство такого профиля.

На первом этапе будет запущена линия по выпуску хромовых катализаторов мощностью 700 тонн в год. Такого объема достаточно для производства более 1,5 млн тонн пленочных и выдувных марок полиэтилена.

Новый объект объединит в единую технологическую цепочку промышленные мощности «Казаньоргсинтеза», научно-исследовательский центр «СИБУР Инновации» и производство катализаторов. В Казани сформируется научно-производственный кластер полного цикла – от лабораторных разработок и пилотных испытаний до выпуска собственных катализаторов и внедрения технологий в промышленное производство.

Хромовые катализаторы будут поставлять на предприятия «Казаньоргсинтез», «ЗапСибНефтехим» и Амурский газохимический комплекс. Собственная линия должна обеспечить потребности российских производителей полиэтилена, повысить технологическую независимость полиолефинового бизнеса СИБУРа и позволить расширить ассортимент марок за счет новых рецептур, которые ранее нельзя было приобрести.

Первую линию фабрики планируют запустить в 2027 году. На новом производстве создадут 40 рабочих мест. В компании отмечают, что оба проекта отражают комплексный подход СИБУРа к устойчивому развитию: одновременно с модернизацией экологической инфраструктуры компания создает высокотехнологичные производства, снижая зависимость отрасли от зарубежных технологий и создавая условия для долгосрочного роста экономики Татарстана и страны.

«Казаньоргсинтез» – предприятие, полностью интегрированное в экономику и общественную жизнь Казани, Татарстана и России. Мы последовательно реализуем принципы социальной и экологической ответственности: бережное отношение к окружающей среде, снижение воздействия производства на природу, создание комфортных условий для жителей и сотрудников. Реконструкция очистных сооружений – один из ключевых проектов в этом направлении. Мы продолжаем повышать экологическую безопасность производства и создавать комфортную среду для жителей Казани. Это одна из наших главных задач, о реализации которой мы отчитываемся перед Советом директоров», – подчеркнул член правления – управляющий директор ООО «СИБУР», председатель Совета директоров «Казаньоргсинтеза» Руслан Гиззатуллин.