news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 25 августа 2026 22:23

Певица Наталья Королева планирует посетить Голубые озера в Казани

Читайте нас в
Телеграм

Певица Наталья Королева планирует посетить Голубые озера в Казани. Об этом артистка рассказала журналистам на красной дорожке «Новой волны» в столице Татарстана.

«Я хочу поехать на Голубые озера. Мне так их разрекламировал Олег Газманов и показал фото, он сегодня ездил, что я тоже завтра, наверное, съезжу», – сообщила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По словам Королевой, сегодня она сходила в спа. «Позволила себе отдохнуть, расслабиться, кайфануть», – отметила артистка.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».

#новая волна
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Жительницу РТ развели на 9 млн, несмотря на предупреждение сотрудников банка

25 августа 2026
Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в Татарстане

Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в Татарстане

25 августа 2026
Новости партнеров