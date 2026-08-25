Певица Наталья Королева планирует посетить Голубые озера в Казани. Об этом артистка рассказала журналистам на красной дорожке «Новой волны» в столице Татарстана.

«Я хочу поехать на Голубые озера. Мне так их разрекламировал Олег Газманов и показал фото, он сегодня ездил, что я тоже завтра, наверное, съезжу», – сообщила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По словам Королевой, сегодня она сходила в спа. «Позволила себе отдохнуть, расслабиться, кайфануть», – отметила артистка.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».