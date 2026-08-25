Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» в Казани проходит успешно

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в этом году проходит успешно. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции продюсер и композитор Игорь Крутой.

«Новая волна» состоялась успешно. Но я прилично суеверный чувак, поэтому мне сложно говорить, что все – победа, все состоялось. Но пять дней прошли, мне кажется, очень здорово», – сказал основатель фестиваля.

По его словам, этот конкурс – хороший старт, трамплин для его участников. «А что дальше будет происходить, уже зависит от самого исполнителя. Старт хороший у всех», – отметил Крутой.

Продюсер также очень высоко оценил уровень конкурсантов этого года. И, по его мнению, у участника из Татарстана Игната Изотова очень хорошее будущее. «Дай Бог, чтобы у всех все сложилось», – заключил композитор.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».

В этом году в конкурсе за победу боролись 12 финалистов: Флора Бичахчян (Армения), София Рустамова (Беларусь), Амре (Казахстан), Аркадий Евтушенко (Россия), Анастасия Иванова (Россия), Игнат Изотов (Россия), Лист (Россия), Артем Миньков (Россия), Милана Пономаренко (Россия), Ника Терентьева (Россия), ISTOKIYA (Россия), TROFIM GRANN (Россия).

Первое место заняла Флора Бичахчян, второе – Анастасия Иванова, третье – TROFIM GRANN. Татарстанец Игнат Изотов удостоен четвертого места.