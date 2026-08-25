В Казань приезжает нобелевский лауреат для открытой лекции на «PROнауке»

В рамках юбилейной XX серии научно-популярного фестиваля «PROнаука в КФУ» 29 августа выступит лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», директор Ban Ki-Moon Foundation (Южная Корея) Рае Квон Чунг, сообщает пресс-служба КФУ.

Тема открытой лекции – «Подход «снизу вверх» для развития карьеры и обеспечения устойчивости в эпоху искусственного интеллекта и климатического кризиса». Выступление пройдет на английском языке с профессиональным последовательным переводом.

Согласно сообщению пресс-службе, в своей лекции нобелевский лауреат расскажет о двойном вызове для молодого поколения: необходимости заботиться об устойчивом развитии и поиске работы в условиях стремительного вытеснения профессий искусственным интеллектом.

По полученной информации, праздник науки развернется в сквере перед вторым учебным корпусом КФУ (ул. Кремлевская, 35), а также в холле и внутренних аудиториях здания. Вход свободный, необходима регистрация. Начало лекции – в 15:00.

Напомним, фестиваль, проходящий в рамках V Казанского глобального молодежного саммита, в этом году посвящен теме «Пространство и время».