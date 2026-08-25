В Казани прошел концерт победителей фестиваля «Поэт и музыка»

Концерт победителей V Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля прошел сегодня в столице Татарстана. Площадкой для его проведения стал большой концертный зал имени Салиха Сайдашева.

«Сегодня достаточно тяжелый день для нашей семьи – День памяти, день гибели джалиловцев. И по традиции 25 августа у нас проходит концерт нашего фестиваля», – заявила художественный руководитель фестиваля Татьяна Малышева-Джалиль.

Она добавила, что в этом году отмечается двойной юбилей – 120 лет со дня рождения Мусы Джалиля и пять лет самому фестивалю.

Уникальность фестивалю придает его формат, в котором соединены музыка и поэзия – поэзия Мусы Джалиля и поэтов Великой Отечественной войны, и классическая музыка в исполнении детей, которую очень любил татарский поэт. Каждое выступление начиналось поэтической части, после чего звучали мелодии классической музыки.

Отметим, что каждый год фестиваль памяти Мусы Джалиля посещает его дочь – Чулпан Залилова и этот год не стал исключением.