Сосо Павлиашвили на «Новой волне»: Всегда счастлив, когда нахожусь в Татарстане

Певец Сосо Павлиашвили признался в любви к Татарстану. Об этом он заявил на красной дорожке «Новой волны» в Казани.

«Я в Татарстане – и я счастлив. Я всегда счастлив, когда [нахожусь] здесь. И пусть это продлится вечно», – сказал артист.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Певец отметил, что успешность для него – это быть счастливым человеком.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».