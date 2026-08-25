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Происшествия 25 августа 2026 18:03

Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при ударе ВСУ по станции

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Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке беспилотника ВСУ на станцию, сообщает ТАСС.

«Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности. Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести», – сообщили на ЗАЭС.

Руководство атомного объекта уже известило об атаке экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.

#всу #атака БПЛА
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