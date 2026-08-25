На «Новой волне» в Казани Николай Басков рассказал, как отметит 50-летие

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На «Новой волне» в Казани народный артист России Николай Басков рассказал, как отметит свой юбилей. 15 октября артисту исполнится 50 лет.

«Будет двухдневный концерт и банкет. На сцене будет оркестр, хор, балет из 32 человек. Придёт большое количество моих коллег. Это же событие – 50 лет», – заявил музыкант.

Басков поблагодарил Президента России Владимира Путина за вручение ему к юбилею ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Он награжден за заслуги в области культуры и искусства, за многолетнюю плодотворную деятельность.

«Мне поклонницы пишут: «Как в день рождения можно делать концерт, когда хочется отдохнуть?», – отметил артист.

По его словам, для него самый большой подарок, когда на день рождения приходят любящие его и творчество люди.

Басков также сообщил, что хочет завести той-пуделя, которого назовет Цезарь.

Напомним, Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».