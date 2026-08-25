На «PROнауке» в КФУ пройдут научные стендапы о Пушкине, языках и мифах о компьют

На юбилейной XX серии научно-популярного фестиваля «PROнаука в КФУ» 29 августа гостей ждут научные стендапы от ученых Казанского университета на темы от филологии до искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба КФУ.

Доцент кафедры русской литературы ИФМК Ринат Бакиров представит стендап «Пушкин – женоненавистник?» и цифровые гуманитарные науки. Как передает пресс-служба вуза, слушатели узнают, есть ли у феминисток основания не жаловать классиков – Пушкина, Достоевского и Толстого, как эти баталии перекликаются с современным Голливудом, кто на самом деле стоял за текстами Шекспира и Шолохова, а также когда нейросети заменят писателей.

Доцент кафедры романо-германской филологии ИФМК Игорь Гурьянов в выступлении «Как общаться эффективно со всем миром: почему хорошего знания языка недостаточно?» разберет базовые функции языка и культуры, их влияние на построение диалога и типичные ошибки межкультурной коммуникации.

Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский в стендапе «Легенды и мифы компьютерного мира» развеет популярные заблуждения: что старый ПК можно «починить» ударом, что смартфон лучше ловит сигнал на вытянутой руке и что умные колонки шпионят за хозяевами.

«Люди каждый день сталкиваются с технологиями, но не всегда понимают, как они работают, поэтому иногда верят во всякие небылицы. Что ж, мы попытаемся донести мысль о том, что все эти истории не имеют под собой никаких оснований», – анонсировал Абрамский.

Фестиваль пройдет в сквере перед вторым учебным корпусом КФУ (ул. Кремлевская, 35), в холле и внутренних аудиториях. Вход свободный, необходима регистрация. Начало в 13:00.

Напомним, фестиваль, проходящий в рамках V Казанского глобального молодежного саммита, в этом году посвящен теме «Пространство и время».