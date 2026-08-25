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Общество 25 августа 2026 20:05

Госнаграды вручили татарстанцам на передовой в канун Дня Республики

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Дня Республики Татарстан поздравил военнослужащих – уроженцев республики, находящихся на передовой. В ходе торжественной церемонии бойцы были удостоены государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан за проявленные мужество и воинскую доблесть, сообщается в официальном канале Раиса РТ в МАКС.

«Наши земляки продолжают образцово выполнять свой воинский долг. Спасибо вам, ребята, за вашу службу и защиту интересов нашей страны! Мы гордимся вами!», – приводятся слова Раиса РТ в посте.

Видео: официальный канал Раиса РТ в МАКС

#Рустам Минниханов #СВО #награждение
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