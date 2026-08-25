Госнаграды вручили татарстанцам на передовой в канун Дня Республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Дня Республики Татарстан поздравил военнослужащих – уроженцев республики, находящихся на передовой. В ходе торжественной церемонии бойцы были удостоены государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан за проявленные мужество и воинскую доблесть, сообщается в официальном канале Раиса РТ в МАКС.

«Наши земляки продолжают образцово выполнять свой воинский долг. Спасибо вам, ребята, за вашу службу и защиту интересов нашей страны! Мы гордимся вами!», – приводятся слова Раиса РТ в посте.

Видео: официальный канал Раиса РТ в МАКС