Велосипедист-курьер госпитализирован после ДТП с иномаркой в центре Казани

О том, что на перекрестке улиц Островского и Айдинова сбили курьера, сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, столкновение произошло сразу после пешеходного перехода.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель иномарки проехал на желтый сигнал светофора и наехал на 20-летнего курьера на электровелосипеде, который собирался повернуть налево.

«Курьер пострадал, его забрали в больницу», – рассказала начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани майор полиции Алия Валиева.