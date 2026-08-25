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Происшествия 25 августа 2026 18:36

Велосипедист-курьер госпитализирован после ДТП с иномаркой в центре Казани

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Велосипедист-курьер госпитализирован после ДТП с иномаркой в центре Казани

О том, что на перекрестке улиц Островского и Айдинова сбили курьера, сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, столкновение произошло сразу после пешеходного перехода.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель иномарки проехал на желтый сигнал светофора и наехал на 20-летнего курьера на электровелосипеде, который собирался повернуть налево.

«Курьер пострадал, его забрали в больницу», – рассказала начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани майор полиции Алия Валиева.

#гаи #дтп с велосипедистом #дтп казань
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